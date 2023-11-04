В Петербурге до конца года запустят 45 зарядных станций для электрокаров

Зарядные станции для электрокаров начнут устанавливать в рамках федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль». До конца года появится 45 новых «заправок». А в следующем году в федеральном и региональном бюджетах заложили деньги на субсидии для инвесторов с расчётом на 61 станцию. Предпринимателям, решившим построить объект зарядной инфраструктуры для электромобилей, компенсируют часть затрат.

По данным городских властей, сейчас в городе уже работают 160 электрозаправок. Идёт работа по установке оборудования зарядных станций, а также по прокладке кабельных линий и установке приборов учета электрической энергии.

Летом Собака.ru рассказывала, что зарядки для электромобилей собираются устанавливать в каждом дворе. Тогда Минстрой хотел обязать управляющие компании устанавливать их на парковках и придомовых территориях. При этом требовать от жильцов согласование на размещение таких станций не будет необходимости.