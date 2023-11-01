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Транспорт

Количество аварий с участием электросамокатов в России выросло втрое с начала года

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За девять месяцев сотрудники ДПС зафиксировали 2,5 тысячи происшествий с самокатами. В 2022 году с января по сентябрь произошло порядка 900 инцидентов. При этом больше всего происшествиям со смертельным исходом случилось в 2023 году в Петербурге.

Kalabi Yau / Shutterstock.com

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальные данные, в авариях с электросамокатами погиб 31 человек, что на 63,2% больше по сравнению с прошлым годом. Больше всего происшествий со смертельным исходом зафиксировали в Петербурге, где в ДТП с электросамокатами в этом году погибли четыре человека. В других регионах правоохранители насчитали всего несколько смертей.

Также в данных говорится, что в авариях с самокатами пострадали более 900 детей до 16 лет. Москва и Тюменская область стали самыми аварийными регионами. При этом почти половина пострадавших в ДТП с самокатами — молодые люди в возрасте до 20 лет.

Все! Электросамокаты включили в ПДД. Что теперь изменится, а главное — снизит ли это количество аварий?

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