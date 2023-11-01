Количество аварий с участием электросамокатов в России выросло втрое с начала года

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальные данные, в авариях с электросамокатами погиб 31 человек, что на 63,2% больше по сравнению с прошлым годом. Больше всего происшествий со смертельным исходом зафиксировали в Петербурге, где в ДТП с электросамокатами в этом году погибли четыре человека. В других регионах правоохранители насчитали всего несколько смертей.

Также в данных говорится, что в авариях с самокатами пострадали более 900 детей до 16 лет. Москва и Тюменская область стали самыми аварийными регионами. При этом почти половина пострадавших в ДТП с самокатами — молодые люди в возрасте до 20 лет.