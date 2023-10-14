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Транспорт

В Петербурге модернизировали два разворотных кольца для автобусов и троллейбусов

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Речь идет об объектах дорожной инфраструктуры, которые находятся на улице Дыбенко (автобусная станция «Река Оккервиль») и Хасанской улице (автобусная станция «Хасанская улица»).

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Теперь на обеих площадках увеличена полезная площадь. Таким образом, больше автобусов могут совершать на них межрейсовые стоянки. «А главное — модернизация отстойно-разворотной площадки позволит запустить по улицам города новые маршруты и усилить действующие», — заявили в пресс-службе комитета по транспорту.

В частности, теперь на Хасанской улице возможна стоянка семи автобусных (№№ 23, 24/24М, 124, 153, 169, 92) и одного троллейбусного маршрута (№ 22). При этом движение автобусов №№ 24/24М, 153 и 169 будет усилено, пока станция метро "Ладожская" закрыта на капитальный ремонт.

Что касается остановки на улице Дыбенко, теперь данная площадка может использоваться для стоянки девяти автобусов (№№ 30, 191, 228, 233, 234, 285, 469/469а, 485) и трёх троллейбусов (№№ 14, 27, 43). Для повышения маневренности и безопасности размещение этих видов наземного транспорта разграничат.

В комитете отметили, что изменения позволят открыть новые маршруты, которые будут курсировать в зоне массовой застройки на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной и в районе Русановской улицы.

В начале октября стало известно, что в Новосаратовке могут построить станцию метро. Она указана в проекте генплана Свердловского поселения Ленобласти, в которое входит и деревня.

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