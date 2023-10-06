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Транспорт

В Новосаратовке могут построить станцию метро

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Она указана в проекте генплана Свердловского поселения Ленобласти, в которое входит и деревня. Проект уже вынесен на публичные слушания.

Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

Судя по схеме проекта, власти хотят возвести станцию в северной части будущей зоны застройки, рядом с КАД. Сроки строительства остаются неизвестными. Первые новости о появлении метро в Новосаратовке появились в 2021 году. Тогда правительство Ленобласти готовило обращение к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой достроить четвёртую линию метрополитена не до Кудрово, а до деревни Новосаратовка. Предполагалось, что с помощью метро удастся развить инфраструктуру в локации и выполнить планы Минстроя по вводу жилья в регионе.

Также на публичные слушания было вынесен вопрос о строительстве трассы от Новосаратовки в Колтуши и новой трамвайной ветки.

В сентябре стало известно, что в Петербурге собираются построить две новые линий метрополитена. В южной части города собираются проложить пути на 35 километров. На это планируют потратить около 350 млрд рублей.

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