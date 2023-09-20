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Транспорт

В Петербурге собираются построить две новые линий метрополитена

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Городская комиссия по внесению изменений в генплан Петербурга согласовала поправки к проекту, в которой говорится о развитии метрополитена. В южной части города собираются проложить новые ветки метро на 35 километров. На это планируют потратить около 350 млрд рублей.

Urri / Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург», первую линию проложат от станции с проектным названием «Витебский проспект» (недалеко от спорткомплекса «СКА-арена») до города-спутника Южный в Пушкинском районе. Ветку проведут рядом со станциями метро «Московская», «Звездная» и пространством «Экспофорум».

Вторую линию собираются строить от станции метро «Проспект Ветеранов» через территорию аэропорта Пулково к станции «Пулковские высоты», которую расположат в районе жилой застройки к югу от Пулковской обсерватории.

В комитете по градостроительству и архитекторе отметили, что «комиссией были учтены многочисленные предложения граждан, касающиеся размещения станции метрополитена в жилой зоне поселка Шушары». Однако строительство новой линии метрополитена закладывается в план на 2040-2050 годы.

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