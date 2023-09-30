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Транспорт

В Сестрорецк и Красное Село планируют запустить электрички с тактовым движением

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Также в планах повышение транспортной доступности порта Бронка и аэропорта Пулково. Об этом по итогам совещания начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Еще вице-губернатор города сообщил о планах реставрации Царского вокзала в Пушкине. «РЖД – стратегический партнер города. Компанией реализован ряд значимых проектов: завершена реконструкция путепровода над Пулковским шоссе, запущено тактовое движение по направлениям Павловск и Ораниенбаум. В планах – запуск такта на Сестроецкой и Красносельской линиях, реставрация Царского вокзала в Пушкине, повышение транспортной доступности порта Бронка и аэропорта Пулково», — написал чиновник в своих социальных сетях.

Поляков напомнил, что в Петербурге обновляется подвижной состав железнодорожного транспорта. На линиях курсируют новые современные вагоны "Ласточка". Завершена реконструкция путепровода над Пулковским шоссе.

На этой неделе стало известно, что на юге Петербурга построят новую железнодорожную станцию. Остановка «Пулковские высоты» появится на перегоне Шоссейная — Александровская, разделив его на две части.

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