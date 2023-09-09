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Транспорт

В Петербурге заработал первый маршрут водного общественного транспорта

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Теплоход «Метеор» будет курсировать между Речным вокзалом на проспекте Обуховской Обороны и причалом возле Эрмитажа на Дворцовой набережной с остановкой на Синопской набережной.

Kekyalyaynen / Shutterstock.com

Власти считают, что это поможет жителям Невского района добираться на работу и обратно в утренние и вечерние часы. Пока предусмотрено всего два рейса. От Речного вокзала «Метеор» будет отходить в 8:40. Вечерний рейс от причала «Эрмитаж Нижний» назначен на 18:00. Время в пути составит чуть менее часа. Суда будут делать остановку на Синопской набережной. От Эрмитажа этот отрезок займет 15 минут. А до Речного вокзала — 20 минут.

Стоимость проезда составляет 150 рублей с одной остановкой и 300 рублей за две.

До конца навигации маршрут будет работать в тестовом режиме. В случае его востребованности в 2024 году в пассажирскую линию будут включены еще пять городских причалов, а количество рейсов увеличится.

В Петербурге определились с местом для депо будущей Кольцевой линии метро. Его собираются разместить на площадке Петербургского трамвайно-механического завода на Чугунной улице, 2.

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