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Транспорт

В Петербурге определились с местом для депо будущей Кольцевой линии метро

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Комиссия по внесению изменений в генплан Петербурга уже решила изменить функциональное зонирование участка в Калининском районе на зону транспортной инфраструктуры. Само депо собираются разместить на площадке Петербургского трамвайно-механического завода на Чугунной улице, 2.

Shutterstock.com

«На линии при длине до 20 км (в двухпутном исчислении) должно сооружаться одно электродепо, при длине линии более 20 км и свыше 40 км — второе и третье электродепо соответственно. Размещение депо на месте бывшего Петербургского трамвайно–механического завода необходимо для реализации северной хорды Кольцевой линии метрополитена», — уточнили в комитете по градостроительству и архитектуре для «Делового Петербурга».

Предприятие Петербургского трамвайно-механического завода признали банкротом еще в 2013 году. Годом позже на торгах продали имущество компании за 992 млн рублей. Недвижимость получило ООО «Внутреннее техоснащение емкостей».

Кроме того, была информация, что участок в Калининском районе собираются застроить жильем, но на данный момент он сдается под склады и офисы. Эксперты считают, что город вскоре может запустить процедуру изъятия этой недвижимости, а затем выкупить ее за счет бюджетных средств по рыночной стоимости. Тот факт, что участок переведут в новое функциональное зонирование, может снизить его цену.

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