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Транспорт

В Госдуме предложили делать скидки студентам для проезда в плацкартном вагоне

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также хочет, чтобы дисконт распространился и на других социально уязвимых категорий граждан.

Smolina Marianna/shutterstock

Чиновница отметила, что сейчас студенты, аспиранты или курсанты очных отделений учреждений высшего или среднего профессионального образования могут приобрести льготные билеты со скидкой по программе «РЖД бонус» лишь в в купейные вагоны, вагоны с местами для сидения в скоростных поездах.

«Будет справедливо распространить эту скидку на «плацкартные вагоны», «вагоны с местами для сидения», «общие вагоны». А также рассмотреть возможность предоставления им права приобретать за накопленные баллы по указанной программе билеты в вагоны типа: «плацкартные вагоны», «вагоны с местами для сидения», «общие вагоны», – написала Лантратова.

В Петербурге планируют улучшить пассажирское железнодорожное сообщение. Среди задуманных проектов запуск тактового движения электричек в направлении Павловска и Ломоносова и открытие платформы «Новая Лахта».

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