В Госдуме предложили делать скидки студентам для проезда в плацкартном вагоне

Чиновница отметила, что сейчас студенты, аспиранты или курсанты очных отделений учреждений высшего или среднего профессионального образования могут приобрести льготные билеты со скидкой по программе «РЖД бонус» лишь в в купейные вагоны, вагоны с местами для сидения в скоростных поездах.

«Будет справедливо распространить эту скидку на «плацкартные вагоны», «вагоны с местами для сидения», «общие вагоны». А также рассмотреть возможность предоставления им права приобретать за накопленные баллы по указанной программе билеты в вагоны типа: «плацкартные вагоны», «вагоны с местами для сидения», «общие вагоны», – написала Лантратова.

В Петербурге планируют улучшить пассажирское железнодорожное сообщение. Среди задуманных проектов запуск тактового движения электричек в направлении Павловска и Ломоносова и открытие платформы «Новая Лахта».