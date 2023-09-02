В Госдуме предложили делать скидки студентам для проезда в плацкартном вагоне

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также хочет, чтобы дисконт распространился и на других социально уязвимых категорий граждан.
Чиновница отметила, что сейчас студенты, аспиранты или курсанты очных отделений учреждений высшего или среднего профессионального образования могут приобрести льготные билеты со скидкой по программе «РЖД бонус» лишь в в купейные вагоны, вагоны с местами для сидения в скоростных поездах.
«Будет справедливо распространить эту скидку на «плацкартные вагоны», «вагоны с местами для сидения», «общие вагоны». А также рассмотреть возможность предоставления им права приобретать за накопленные баллы по указанной программе билеты в вагоны типа: «плацкартные вагоны», «вагоны с местами для сидения», «общие вагоны», – написала Лантратова.
В Петербурге планируют улучшить пассажирское железнодорожное сообщение. Среди задуманных проектов запуск тактового движения электричек в направлении Павловска и Ломоносова и открытие платформы «Новая Лахта».
Комментарии (0)