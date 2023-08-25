В Петербурге планируют улучшить пассажирское железнодорожное сообщение

Губернатор Александр Беглов и гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе Железнодорожного салона техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» рассказали, как изменится транспортная доступность Петербурга в ближайшие годы. Так, по опыту пригородных поездов в Пушкин, хотят запустить тактовое движение в направлении Павловска и Ломоносова. О том какой интервал планируют устанавливать между поездами пока что не сообщалось.

Также планируется открытие платформы «Новая лахта». Еще запланированы реконструкция путепровода над Пулковским шоссе и развитие инфраструктуры, которая улучшит грузовое сообщение с портом Бронка. «Проектирование и строительство магистрали будет стимулировать дальнейший рост внутреннего туризма и развитие экономики», — отметил Александр Беглов.

Вчера на железнодорожном салоне показали, как будет выглядеть обновленные вагоны СВ. Среди новинок — увеличенная ширина спальных полок и наличие душевых кабинок.