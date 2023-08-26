В пяти районах Петербурга ограничат дорожное движение

Дольше всего движение будет затруднено в Адмиралтейском районе, с 29 августа по 17 июня 2024 года. Там из-за работ по размещению временного ограждения у дома № 26 по Рижскому проспекту ограничат движение транспорта от переулка Лодыгина до Ревельского переулка.

В Кировском районе сразу в трех местах проводят ремонт дорожного покрытия на участках Дачного проспекта и проспекта Ветеранов:

С 27 августа по 9 сентября ограничивается движение транспорта по Дачному проспекту от площади Стачек до дома 10 по Дачному проспекту.

27 августа – 15 сентября сложно будет проехать по Дачному проспекту от дома 14 по Дачному проспекту до бульвара Новаторов.

27 августа – 21 сентября ограничения установят на участке проспекта Ветеранов от дома 16 по проспекту Ветеранов до улицы Подводника Кузьмина, включая перекрёсток с улицей Подводника Кузьмина и боковой проезд.

В Невском районе на один день, 27 августа, закроют движение по проспекту Елизарова, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у улицы Седова. За день дорожники восстановят дорожное покрытие.

В Петроградском районе с 28 по 29 августа из-за ремонта трамвайных путей будет закрыт сквозной проезд транспорта по Петроградской набережной через перёкресток с улицей Куйбышева.

В Пушкинском районе с 27 августа по 12 сентября ограничивается движение транспорта по Софийской улице в поселке Шушары от КАД до Ленсоветовской дороги. Там отремонтируют дорожное покрытие

В середине августа стало известно, что петербургские дорожники выполнили 80% годового плана по ремонту.

