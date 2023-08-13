В Петербурге выполнили 80% годового плана по ремонту дорог

С начала этого года ремонт дорог провели в разных районах города. Так, в Пушкине дорожники выровняли асфальт на Гусарской улице — от Автозаправочной станции до поворота на автобусное кольцо. Обновили асфальт на Пудожской улице, у домов 8 и 5. Отремонтирован отрезки тротуара на улицах Савушкина, 134-136 и Кораблестроителей, 23 и 29.

Дорожное полотно привели в порядок на Мичуринской улице 1 от Куйбышева до Пеньковой, на Уфимской — от Академика Павлова до Чапыгина, на Центральной улице в поселке Металлострой. Стали ровнее Чкаловский проспект между улицами Петрозаводской и Ленина, Бухарестская улица от Димитрова в сторону Дунайского проспекта, Зольная улица от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Свежий асфальт положили на некоторых участках Таллиннского и Гатчинского шоссе, а также на углу Светлановского и Северного проспектов.

Недавно в Петербурге начали ремонтировать 9 магистралей. До конца года дорожники собираются привести в порядок дороги по еще 100 адресам.