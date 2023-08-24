В РЖД показали, как будут выглядеть обновленные вагоны СВ

На площадке XI Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо» был представлен полноразмерный макет вагона СВ с обновленным интерьером. Среди обновлений — компоновка спальных мест вертикальная: пассажиры смогут менять положение верхней полки и трансформировать нижнюю в диван или кровать. Также каждое купе оснастят откидным стулом, столиком со встроенной раковиной, лестницей для подъема на верхнюю полку, мультимедиа экранами, сейфами, а также индивидуальными розетками и USB-разъёмами. Установят глубокий шкаф для одежды.

Теперь в каждом вагоне будет душевая кабина, для которой переоборудует одно из купе. В ФПК отметили, что речь не о строительстве нового типа подвижного состава, а о замене интерьера в уже существующих вагонах.

Также на железнодорожном салоне представили Новую модель электропоезда «Иволга». новой модели 4.0 увеличили количество дверей до трёх вместо привычных двух. Кроме того, сам поезд стал светлее — в качестве основного цвета для состава выбрали белый.

Сегодня стало известно, что ВСМ Москва-Петербург планируют запустить в 2028 году. Время в пути между двумя мегаполисами сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства в настоящее время оценивается в 1,7 трлн рублей.