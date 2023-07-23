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Шпага, документы на квартиру и чугунный утюг: в петербургском метрополитене рассказали о самых необычных вещах, которые забывали пассажиры

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С начала года петербуржцы и гости города оставили в подземке более двух тысяч вещей. При этом половину из них — 56,5% — даже удалось вернуть владельцам.

David Bokuchava / Shutterstock.com

Среди предметов, найденных сотрудниками метро в течение шести месяцев, особенно выделяются робот-пылесос, чугунный утюг, обручальное кольцо, водолазный костюм, аккордеон, документы на квартиру, шпага и телескопическая дубинка. Кроме того, работники подземки находили в вагонах поездов и на станциях мужскую шляпу, велосипед, швейную машинку, электрическую турку, картину, полотенцесушитель, скрипку в футляре, когтеточку и костыли.

Самыми популярными станциями для потеряшек в метрополитене назвали пересадочные узлы в центре города — "Невский проспект" и "Гостиный двор", "Площадь Восстания" и "Маяковская". На конечных остановках пассажиры оставляют вещи не реже. Среди них выделяются "Беговая", "Девяткино", "Проспект Ветеранов", "Шушары" и "Рыбацкое".

В пресс-службе метрополитена отметили, что все потерянные вещи, документы и деньги передаются дежурному по станции и хранятся у него на протяжении 10 суток, после чего отправляются в городской стол находок на Большой Монетной улице. Получить свое имущество обратно можно только при наличии паспорта.

Недавно стало известно, что до 2030 в Петербурге собираются закрыть на ремонт больше 15 станций метро. Речь идет о предложениях, которые чиновники добавляют к первому проекту Генплана.

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