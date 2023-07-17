В Петербурге собираются ввести новые ограничения в еще двух станциях метро

Как указано в конкурсе на госзакупках, начальная максимальная цена договоров — 47,8 млн на «Лиговский проспект» и 57,3 млн рублей на «Площадь Александра Невского 2». После проведения работ подъемники на станциях оснастят среди прочего системой рекуперации электроэнергии и модулем диагностики причин нарушения работы оборудования. Также на станциях заменят кабины дежурного оператора.

Ремонтные работы должны закончить за 2,5 месяца. На «Лиговском проспекте» модернизация должна начаться с середины октября по конец декабря текущего года, на «Площади Александра Невского 2» — с начала апреля по середину июня 2024 года.

Сейчас на станции работает по три эскалатора, на время работ их поочередно будут временно выводить из строя на 2–2,5 недели. Таким образом, в течение нескольких месяцев станции будут работать в трудных условиях.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен», полностью закрывать станции не собираются. А о возможных ограничениях по пропуску пассажиров решат позднее.

«Как обычно, это происходит при модернизации станций. Например, в утренний час пик вместо четырёх дверей вестибюля могут быть открыты две», — поясняют в ГУПе.