В Василеостровском районе на 135 улицах ведут платную парковку

В проекте распоряжения комитета по транспорту говорится, что парковка появится по 135 адресам: в парковочной зоне «Остров Декабристов» платным станет 21 участок. Самыми протяженными с точки зрения машиномест окажутся улицы Одоевского, Наличная, Железноводская и набережная Смоленки.

В зоне «Васильевский» — 23 адреса, в документе перечислены линии, а также Малый и Средний проспекты, в «Муниципальном округе №7» — 51 (в том числе 2–3-я линии, 20–21-я линии и набережная Лейтенанта Шмидта), в «Гавани» — 30, «Морском» — 10.

Несмотря на разбивку по зонам, местные жители смогут оформить разрешение, которое будет действовать по всему району. Всего планируется создать более 9 тысяч парковочных мест, из них 10% будут предназначены для инвалидов. Сейчас проект распоряжения находится на антикоррупционной экспертизе, которая продлится до 30 июля.