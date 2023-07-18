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Транспорт

Въезд в Петербург на автомобиле хотят сделать платным

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Этот вопрос снова поднимают власти города из-за значительного роста числа автомобилей. Об этом заявил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Shuldiakov Studio / Shutterstock.com

Чиновник в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» отметил, что властям рано или поздно придется ввести такую меру, чтобы решить проблему загруженности дорог.

«Мы сейчас делаем платные парковки, появляются новые станции метро, запускаем новые трамваи и троллейбусы и так далее. Хотим разгрузить центр города, так что не исключено, что поездки по Петербургу станут платными», — сказал председатель Заксобрания.

Власти Петербурга хотят сделать въезд в центр города платным (что?? да!). Как? Когда? Это вообще возможно?

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