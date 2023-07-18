Въезд в Петербург на автомобиле хотят сделать платным

Чиновник в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» отметил, что властям рано или поздно придется ввести такую меру, чтобы решить проблему загруженности дорог.

«Мы сейчас делаем платные парковки, появляются новые станции метро, запускаем новые трамваи и троллейбусы и так далее. Хотим разгрузить центр города, так что не исключено, что поездки по Петербургу станут платными», — сказал председатель Заксобрания.