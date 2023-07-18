В Петербурге уже год горят лазурные автобусы! Почему так происходит? Что говорят власти, эксперты и сами водители?

«Пугающее, но не удивляющее петербуржцев зрелище. На КАД горел лазурный автобус», — такое сообщение появилось в одном из петербургских Telegram-каналов 28 июня 2023 года. За последний год горожане действительно, судя по всему, успели привыкнуть к подобным новостям.

На участившиеся пожары в пассажирских автобусах стали обращать внимание еще летом прошлого года. Тогда меньше чем за два месяца сгорело пять машин. Сначала с разницей в две недели пострадали два новых МАЗа. Инцидент тогда комментировал даже президент Беларуси Александр Лукашенко. Потом за одни выходные вспыхнули две машины ЛиАЗ (их делают в Подмосковье). А еще через несколько недель огонь охватил еще один МАЗ.

Сообщения о пожарах продолжили появляться и осенью. Так, в ночь на 2 октября загорелся еще один автобус МАЗ. А уже 4 октября произошел инцидент с машиной марки Volgabus (их делают в Волгоградской области). Правда, тогда в пресс-службе Комитета по транспорту факт пожара не подтверждали, заявив, что возгорания не было, а в автобусе просто сама собой сработала система пожаротушения. В дальнейшем сообщения о возгораниях приходили и в ноябре, и в декабре, и в январе. Причем возгорания возникали как на газомоторных МАЗах, так и на дизельных машинах других производителей.

Этим летом проблемы у петербургских автобусов начались с новой силой. В конце июня — начале июля 2023 года сгорели еще по крайней мере три машины. Как минимум одна из них была произведена в Беларуси. При этом к пожарам добавляются другие проблемы. Так, в апреле у станции метро «Московская» столкнулись три пассажирских автобуса, а в июле из машины Volgabus вывалился двигатель. В разгар новой волны инцидентов активист Красимир Врански даже обратился в прокуратуру и Ространснадзор с требованием убрать «лазурные автобусы» с улиц города, правда, не уточнив, какие именно машины он имеет ввиду — только новые или также те, что сменили раскраску после транспортной реформы.