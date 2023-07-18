В Петербурге уже год горят лазурные автобусы! Почему так происходит? Что говорят власти, эксперты и сами водители?

После запуска транспортной реформы петербуржцы регулярно видят в новостях сообщения о загоревшихся лазурных автобусах. «Эпидемии» оказались подвержены машины по крайней мере трех марок, принадлежащие разным перевозчикам. За это время от огня пострадали 12 (а по некоторым данным почти 20) автобусов. Почему все это происходит? Связано ли с реформой? Предпринимают ли какие-то меры перевозчики? И что между собой говорят о происходящем водители? Об этом в материале «Собака.ru».
«Пугающее, но не удивляющее петербуржцев зрелище. На КАД горел лазурный автобус», — такое сообщение появилось в одном из петербургских Telegram-каналов 28 июня 2023 года. За последний год горожане действительно, судя по всему, успели привыкнуть к подобным новостям.
На участившиеся пожары в пассажирских автобусах стали обращать внимание еще летом прошлого года. Тогда меньше чем за два месяца сгорело пять машин. Сначала с разницей в две недели пострадали два новых МАЗа. Инцидент тогда комментировал даже президент Беларуси Александр Лукашенко. Потом за одни выходные вспыхнули две машины ЛиАЗ (их делают в Подмосковье). А еще через несколько недель огонь охватил еще один МАЗ.
Сообщения о пожарах продолжили появляться и осенью. Так, в ночь на 2 октября загорелся еще один автобус МАЗ. А уже 4 октября произошел инцидент с машиной марки Volgabus (их делают в Волгоградской области). Правда, тогда в пресс-службе Комитета по транспорту факт пожара не подтверждали, заявив, что возгорания не было, а в автобусе просто сама собой сработала система пожаротушения. В дальнейшем сообщения о возгораниях приходили и в ноябре, и в декабре, и в январе. Причем возгорания возникали как на газомоторных МАЗах, так и на дизельных машинах других производителей.
Этим летом проблемы у петербургских автобусов начались с новой силой. В конце июня — начале июля 2023 года сгорели еще по крайней мере три машины. Как минимум одна из них была произведена в Беларуси. При этом к пожарам добавляются другие проблемы. Так, в апреле у станции метро «Московская» столкнулись три пассажирских автобуса, а в июле из машины Volgabus вывалился двигатель. В разгар новой волны инцидентов активист Красимир Врански даже обратился в прокуратуру и Ространснадзор с требованием убрать «лазурные автобусы» с улиц города, правда, не уточнив, какие именно машины он имеет ввиду — только новые или также те, что сменили раскраску после транспортной реформы.
Что говорят власти?
Власти несколько раз комментировали происходящее. Так, в июне 2022 года (сразу после первых возгораний газомоторных МАЗов) вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал, что вероятная причина аварий — попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя. При этом он отметил, что эта система используется на белорусских автобусах с 2005 года и «зарекомендовала себя как надежная и безопасная». Однако он отметил, что «в условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек» фирменные запчасти на новых автобусах могли быть заменены на «аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций».
Однако не уточнялось, кто именно использовал не те делали — производитель или перевозчик. «Сейчас завод уже приступил к изготовлению аналогов указанных компонентов с полным контролем каждой детали. Все они будут превентивно заменены», — добавил Поляков, отметив, что все последующие поставки пассажирского транспорта в город будут дополнительно проверены.
Несмотря на это, к августу число сгоревших машин достигло пяти (причем только три из них были белорусского производства). Ситуацию прокомментировал глава Комтранса Валентин Енокаев. «Не могу сказать, что это закономерность, — заявил чиновник в интервью «Деловому Петербургу». — Но мы обращаем на это внимание и скорейшим образом хотим снизить потенциальный риск. Это факт». При этом Енокаев добавил, что производители должны возместить убытки перевозчикам.
Еще раз Енокаев прокомментировал серию ЧП в интервью телеканалу «78» в марте 2023 года (когда число возгораний, по некоторым данным, приблизилось к десятку). «Да, это происходило. В автобусах новых поставок действительно были возгорания», — говорил тогда чиновник в прошедшем времени.
В июле 2023 года, после очередной серии ЧП, с комментарием вновь выступил вице-губернатор Кирилл Поляков. В своем telegram-канале он заявил, что один из главных петербургских перевозчиков «Пассажиравтотранс» приостановит эксплуатацию 30 автобусов Volgabus «до момента исправления всех недочетов» и приостановит приемку еще 98 машин этой же марки «до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям». Также он отметил, что «дал поручение руководителям заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества».
В разное время лазурными машинами интересовались также и в правоохранительных органах. Так, в октябре 2022 года Следственный комитет заявлял о начале проверки. Правда, СК заинтересовали не столько возгорания, сколько участившиеся случаи ДТП с новыми автобусами. «Только за первый месяц их работы произошло около 85 инцидентов», — говорилось в сообщении ведомства. Проверки по всем случаям возгораний проводили и сотрудники МЧС. «По результатам проверок, уголовные или административные дела не возбуждались», — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе ГУ МЧС.
Пресс-служба комитета по транспорту
Из ответа на запрос «Собака.ru»:
С 2022 года было 12 случаев (по другим данным число инцидентов приблизилось к 20. — Прим. ред.) возгораний автобусов на 5000 транспортных средств, используемых в регулярных автобусных пассажирских перевозках, которые привели к выбытию подвижного состава. Из них 10 газомоторных автобусов были приобретены коммерческими перевозчиками. Пострадавших в инцидентах не было.
14 июля на площадке Автобусного парка № 3 состоялось расширенное выездное совещание… На совещании при участии всех перевозчиков, осуществляющих в городе автобусные пассажирские регулярные перевозки, были рассмотрены инциденты возгорания автобусов. В совещании от заводов-изготовителей приняло участие руководство ОАО «МАЗ»... и ООО «Волгабас». По результатам решено, что последние в течение ближайшего времени внесут в конструкции автобусов изменения для повышения безопасности перевозок. Также представители заводов-изготовителей гарантировали, что заменят ряд основных конструктивных и технических элементов автобусов для будущих поставок и усилят контроль за их производством.
Что говорят эксперты?
Череда пожаров и других ЧП совпала по времени с очередным этапом транспортной реформы, когда новые рейсовые автобусы заменили маршрутки. Летом 2022 года автоэксперт Владимир Сажин в интервью телеканалу «78» предлагал не связывать серию аварий и реформу. Он настаивал, что новые автобусы ездили по городу и до нововведений.
Однако большинство специалистов иначе смотрят на ситуацию. «Связь с транспортной реформой определенная есть, — рассказал в беседе с «Собака.ru» Павел Яблоков, старший редактор профильного издания Tr.ru. — Для работы по новым контрактам городу понадобилось единовременно более 2000 новых автобусов. Это большая нагрузка на все заводы, участвовавшие в выполнении заказа. При этом и без того сжатые сроки выполнения заказов были осложнены перестройкой логистических цепочек и компонентной базы с учетом событий прошлого года. Повышенная нагрузка в виде большой партии новой техники легла на всех — и производителей, и перевозчиков, и проверяющие органы. Поэтому какие-то случаи по цепочке сборки, обслуживания и контроля могли привести и к возгораниям».
Сходным образом череду аварий объясняет главный редактор проекта TransportSpb Владислав Булгаков. «Причина возгораний в авралах на производстве, — говорит он, — на том же МАЗе заказ для Питера был огромный — 900 автобусов за полгода, и это при том, что МАЗ одним из первых попал под санкции, еще в 2021 году. А к тому моменту у них были западные поставщики комплектующих, с которых пришлось резко переориентироваться на китайских».
В чем-то похожая ситуация могла возникнуть и с производством автобусов Volgabus для Петербурга. Заводу в Волгоградской области после ухода из России немецких и американских партнеров также пришлось в экстренном порядке искать комплектующие для своих машин, что могло затем иметь последствия, полагает Булгаков. При этом он настаивает, что пожары на ЛиАЗах ставить в один ряд с другими происшествиями все же не стоит, полагая, что инциденты с ними все же, скорее, «случайность».
Также Булгаков указывает, что в наиболее уязвимом положении оказались компании, которые только заходили на рынок петербургских автобусных перевозок во время транспортной реформы. Если у опытных игроков были старые автобусы, которые можно было задействовать в то время, когда у новых МАЗов и Volgabus возникали проблемы, то у новых игроков такого резерва не было.
Что говорят водители?
В ходе подготовки материала редакции удалось пообщаться с водителями трех перевозчиков (двух частных и одного городского), обслуживающих петербургские маршруты. Почти все собеседники попросили об анонимности. В целом все они подтверждают официальную версию — автобусы, как правило, горят из-за попадания масла на раскаленные части двигателя. Водитель Алексей напоминает о том, что между перевозчиками есть большая разница в возрасте техники, поэтому не стоит ставить в один ряд возгорание автобуса городского «Пассажиравтотранса» 2013 года и ЧП на новых автобусах частных перевозчиков.
Еще один водитель Семен, (имя изменено по его просьбе), признался, что в его парке «разговоров [о череде ЧП с лазурными автобусами] нет». Также среди водителей нет представлений о том, что какая-то модель или марка автобуса может оказаться опаснее других. «Сломаться и сгореть может все что угодно. И троллейбусы горят, и дизельные автомобили, и бензиновые, и газовые», — говорит он.
Тот факт, что в последнее время число возгораний снова начало расти, Семен связывает с летней жарой. Это же предположение озвучивает водитель Андрей (имя также изменено по просьбе водителя), работающий на другого перевозчика. «Думаю, что [пожары снова участились] в связи с наступлением лета, — объясняет он, — автобус греется больше, особенно если работает кондиционер. В итоге риск [возгорания] больше. Кроме того, сейчас много кто в отпуск ушел и машины по чужим рукам ходят. Водители не за своими машинами могут хуже следить».
Он добавляет, что даже новые машины, которые вышли на линии во время транспортной реформы, уже имеют значительный пробег. Это приводит к тому, что на них также начинают вылезать технические проблемы. «[Многим] автобусам уже по год-полтора, — объясняет он. — С одной стороны, возраст небольшой, но с другой стороны, пробег уже по 100—150 тысяч километров. У нашего, которому чуть больше года, 150 тысяч. Вот и вылезают первые болячки. На нашем тоже всё великолепно было. А сейчас кондиционер накрылся, антифриз потек, проблема с тормозами и ABC. А сейчас кондиционер накрылся, антифриз потек, проблема с тормозами и ABC. Кондиционер и течь антифриза отремонтировали не сразу, потому что много поломанных машин и выпускать нечего. Такое уж качество автобусов».
Впрочем, как отмечает сотрудник еще одного перевозчика Илья (имя тоже изменено по просьбе водителя), большая нагрузка ложится не только на автобусы, но и на водителей. На его предприятии пожары случались, по его словам, «даже не один раз». «[Водители] работают сутками, по две смены, — возмущается он, — больше 12 часов работы. Так не должно быть. Водитель [после этого] только сутки спит, и дальше все повторяется. [В результате] много кто попадает в аварию. Конторе пофигу, главное — графики закрыть, а случись что — вина будет за водителем».
Что будет дальше?
Рано или поздно, но массовые возгорания и прочие аварии лазурных автобусов должны закончиться, считает Владислав Булгаков из TransportSpb. «Все прекрасно понимают, что никому не выгодны истории с происшествиями, — настаивает он. — Не выгодны они перевозчику, у которого оплата идет за [пройденный каждым автобусом] километраж. Любой невыполненный рейс — штраф. Не выгодны они и заводам. Они будут делать все, чтобы это остановить. Понятно, что, может, всё они решить не смогут, но большинство проблем решат».
Он полагает, что сейчас, после широкого общественного резонанса последних недель, власти возьмутся за безопасность автобусов по полной. Впрочем, он признает, что абсолютной гарантии это не дает. «В конце концов, автобусы до сих пор горят, хотя уже год прошел [с начала очередного этапа транспортной реформы]», — заключает Булгаков.
Примерно в этом же духе ситуацию комментирует и Павел Яблоков из Tr.ru. «100% гарантии [что новых возгораний в ближайшее время не будет] не даст никто, — говорит он. — Но можно ситуацию улучшить профилактикой: своевременным регламентным техническим обслуживанием техники, а также анализом предыдущих случаев возгораний. В ряде случаев это может позволить заблаговременно устранить "слабые места" в технике».
Пока же, как рассказали «Собака.ru» водители, в парках предпринимаются дополнительные меры предосторожности. «Были инструктажи, нам объясняли [что делать в случае возгорания]», — говорит Алексей. Дмитрий (имя изменено по просьбе собеседника), работающий в другом парке, также говорит, что он и его коллеги проходили подобные инструктажи. «Плюс просили на обеде моторный отсек смотреть, чтобы не было подтеков масла», — заключает он.
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