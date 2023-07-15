Петербургская компания представила рамку, которая обнаруживает людей с похмельем

«Алкорамка» сможет за секунду может выявлять пары этанола в выдохе человека и за секунду блокирует доступ через турникет. «Полностью поддерживаем инициативу президента. В борьбе с алкоголизмом нужна пропаганда здорового образа жизни», — рассказали в петербургской компании.

Прохождение через рамку в метро Новосибирска будет добровольным. Компания будет оплачивать участникам эксперимента проезд. «Старт эксперимента предлагаем приурочить к запуску новой станции метро «Спортивная», — поделились планами создатели.

В нашем материале рассказываем, как в Петербурге разрабатывают суперпоезд на магнитной подушке, который способен добраться от Москвы до Владивостока за 12 часов.