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Транспорт

Петербургская компания представила рамку, которая обнаруживает людей с похмельем

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В качестве эксперимента ее установят в метро Новосибирска. Там будут искать там пассажиров, которые в будни ездят на работу с похмельем.

Скриншот: Лазерные системы/YouTube

«Алкорамка» сможет за секунду может выявлять пары этанола в выдохе человека и за секунду блокирует доступ через турникет. «Полностью поддерживаем инициативу президента. В борьбе с алкоголизмом нужна пропаганда здорового образа жизни», — рассказали в петербургской компании.

Прохождение через рамку в метро Новосибирска будет добровольным. Компания будет оплачивать участникам эксперимента проезд. «Старт эксперимента предлагаем приурочить к запуску новой станции метро «Спортивная», — поделились планами создатели.

В нашем материале рассказываем, как в Петербурге разрабатывают суперпоезд на магнитной подушке, который способен добраться от Москвы до Владивостока за 12 часов.

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