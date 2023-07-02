Из-за ремонта на вантовом мосту перекроют две полосы

«Ограничения будут действовать на внешнем кольце Кольцевой автодороги по 9 июля. Третью и четвертую полосы перекроют, на первой и второй скорость ограничат до 50 км/ч», — об этом сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад». Работы по устройству литого асфальтобетона будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 57 по 56 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на третьей и четвёртой полосах. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Аналогичные работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД от вантового моста до Таллинского шоссе. Там До 23 июля на участке перекрыты две полосы, ещё на двух введено ограничение скорости.

Более 660 млрд рублей привлекли на строительство трех новых мостов в Петербурге. Договорится о получение инвестиций на проекты по развитию транспортного каркаса города удалось на Петербургском международном экономическом форуме.