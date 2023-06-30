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Транспорт

Более 660 млрд рублей привлекли на строительство трех новых мостов в Петербурге

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Договорится о получение инвестиций на проекты по развитию транспортного каркаса города удалось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Shutterstock.com

«В этом году начнется строительство Большого Смоленского моста, еще одна переправа появится в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Третий мост планируется построить в рамках создания трассы М-7», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78».

За счет М-7 городские власти собираются снизить нагрузку на набережные, Сампсониевский и Лесной проспекты, которые находятся на правом берегу, а также разгрузить потоки от «бутылочного горлышка» ЗСД, на пересечении платной трассы со «Скандинавией».

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