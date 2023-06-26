Стоимость поездок на такси может резко вырасти из-за новых правил для агрегаторов

Если агрегатор такси передает заказ на поездку водителю без лицензии на пассажирские перевозки, то будет грозить штраф от 1000 до 3000 рублей для граждан, от 20 000 до 30 000 рублей для должностных лиц, от 100 000 до 200 000 рублей для юридических лиц. За повторное нарушение наказание увеличивается до 5000, 50 000 и 500 000 рублей соответственно.

Закон может вступить в силу 1 сентября после процедур одобрения в Госдуме, Совете Федерации и подписания президентом.

По мнению экспертов, которых опросила газета «Известия», не многие водители имеют официальную лицензию. Специалист транспортной отрасли Алексей Тузов, из 2 млн водителей только у 400 000 (20%) есть право на пассажирские перевозки. Чтобы получить этот документ, водителю необходимо купить страховой полис, стоимость которого колеблется от 40 000 до 160 000 рублей в год. Гендиректор компании «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев считает, что поездки могут вырасти в цене на 10-20%.