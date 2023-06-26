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Транспорт

Стоимость поездок на такси может резко вырасти из-за новых правил для агрегаторов

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Госдума приняла в первом чтении закон, по которому вводят штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Эксперты опасаются, если правила вступят в силу, то поездки на такси станут дороже в несколько раз.

Shutterstock.com

Если агрегатор такси передает заказ на поездку водителю без лицензии на пассажирские перевозки, то будет грозить штраф от 1000 до 3000 рублей для граждан, от 20 000 до 30 000 рублей для должностных лиц, от 100 000 до 200 000 рублей для юридических лиц. За повторное нарушение наказание увеличивается до 5000, 50 000 и 500 000 рублей соответственно.

Закон может вступить в силу 1 сентября после процедур одобрения в Госдуме, Совете Федерации и подписания президентом.

По мнению экспертов, которых опросила газета «Известия», не многие водители имеют официальную лицензию. Специалист транспортной отрасли Алексей Тузов, из 2 млн водителей только у 400 000 (20%) есть право на пассажирские перевозки. Чтобы получить этот документ, водителю необходимо купить страховой полис, стоимость которого колеблется от 40 000 до 160 000 рублей в год. Гендиректор компании «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев считает, что поездки могут вырасти в цене на 10-20%.

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