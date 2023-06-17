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Транспорт

В следующем году между Петербургом и Екатеринбургом запустят беспилотные грузовики

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Автомобили смогут ездить между городами по трассам М-11 и М-12. Для этого дороги адаптировали под движение беспилотного транспорта. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Shutterstock.com

«Мы все трассы, которые уже есть, строим с возможностью подключения к беспилотным автомобилям. На М-11 мы закончим в середине 2024 года обход Твери, ЦКАД у нас уже полностью оборудован, М-12 - тоже. В конце 2024 года доедем до Екатеринбурга, и беспилотник сможет выезжать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга», — заявил Петушенко.

Он также рассказал, что на прошлой неделе уже открылось движение беспилотных грузовых автомобилей «Камаз» для перевозки коммерческих грузов между Петербургом и Москвой.

В Петербурге собираются построить трассу М-7 с мостом через Неву и эстакадой над Удельным парком. Объем инвестиций пока неизвестен, но ожидается, что в проект включены магистраль от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом в створе Арсенальной улицы.

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