В следующем году между Петербургом и Екатеринбургом запустят беспилотные грузовики

«Мы все трассы, которые уже есть, строим с возможностью подключения к беспилотным автомобилям. На М-11 мы закончим в середине 2024 года обход Твери, ЦКАД у нас уже полностью оборудован, М-12 - тоже. В конце 2024 года доедем до Екатеринбурга, и беспилотник сможет выезжать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга», — заявил Петушенко.

Он также рассказал, что на прошлой неделе уже открылось движение беспилотных грузовых автомобилей «Камаз» для перевозки коммерческих грузов между Петербургом и Москвой.

В Петербурге собираются построить трассу М-7 с мостом через Неву и эстакадой над Удельным парком. Объем инвестиций пока неизвестен, но ожидается, что в проект включены магистраль от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом в створе Арсенальной улицы.