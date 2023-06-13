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Транспорт

В Петербурге сбираются построить трассу М-7 с мостом через Неву и эстакадой над Удельным парком

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Такое соглашения собираются подписать на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций пока неизвестен, но ожидается, что в проект включены магистраль от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом в створе Арсенальной улицы.

Shutterstock.com

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, никаких конкретных данных, что будет в соглашении, какой объем инвестиций и какие сроки, нет. Однако известно, что в проект включена магистраль от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом в створе Арсенальной улицы.

Вероятнее всего, дорогу сделают платной. По плану чиновников и инвесторов, трасса должна разгрузить Выборгское шоссе, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект. Партнером в соглашении вместе со Смольным выступит ВТБ.
 

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