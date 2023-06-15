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Транспорт

В Шушарах запустили строительство депо для трамвайной линии «Славянка»

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В рамках ПМЭФ подписали соглашение на выдачу заема в 17 млрд рублей. Этот документ закрепил условия финансирования проекта. Деньги пойдут на строительство линии и закупку новых трамваев.

Andrey Mihaylov / Shutterstock.com

Символический старт проекту дали вице-губернатор Николай Линченко, председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков и заместитель гендиректора госкорпорации «Дом.рф» Денис Филиппов, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Новое автоматизированное трамвайное депо предназначено для обслуживания и ремонта подвижного состава, а также управления трамвайным движением. Именно оно станет опорным для запуска движения на первом участке линии от ст. м. "Купчино"», — отмечают в городской администрации.

Договор целевого инфраструктурного займа подписали директор подразделения «Инфраструктурные облигации» компании «Дом.рф» Александр Аксаков и генеральный директор концессионера ООО «Балтнедвижсервис» Дмитрий Панкратов. Согласно документу, «Дом.рф» должен направить более 17 млрд рублей на финансирование проекта: строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» через поселок Шушары до Славянки, а также на покупку подвижного состава. Александр Аксаков отметил, что льготное финансирование проекта начнется уже в III квартале 2023 года.

Строительство самой линии началось в августе 2022 года. На маршруте, протяженностью более 21 км, возведут три моста и четыре путепровода.

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