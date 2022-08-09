В Петербурге стартовало строительство трамвайной сети «Славянка»

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что сейчас с федеральным центром прорабатывается два перспективных маршрута трамвайной линии — в строящийся в Пушкинском районе кампус СПбГУ и в аэропорт Пулково. Длина трамвайной линии «Славянка» составит 21 километр. Однако, если включат два этих маршрута, то она увеличится в два раза.

Сейчас ведутся подготовительные работы, а в скором времени начнется переустройство инженерных сетей. Строительство начнется после выдачи заключения Госэкспертизы. Завершить строительство линии планируют в 2024 году.

Планируется, что будут прокладывать не только рельсы, но и возводить семь надземных инженерных сооружений. Самое большое — мост над Кольцевой автодорогой. Трамвай будет проходить по третьему уровню над уже существующими развязками.

В пресс-службе Смольного добавляют, что на Балканской площади в Купчино пассажиры будут заходить в трамвай в крытом павильоне. Это будет первый в России трамвайный вокзал. Проектировщики рассчитали, что поездка от Купчино до Славянки по этому маршруту займет в два раза меньше времени, чем сегодня на автобусе.

Предполагается, что в часы пик трамваи будут ходить каждые пять минут. Ожидается, что стоимость проезда в этом трамвае будет такой же, как и в городском транспорте. Город планирует закупить 22 современных низкопольных трамвая.

«Трамвай «Славянка» строится в рамках государственно-частного партнерства. Город предоставил земельные участки и необходимую инфраструктуру. Концессионер "Балтнедвижсервис" создает трамвайную сеть на собственные и привлеченные средства. В бюджет Санкт-Петербурга благодаря реализации проекта поступит свыше 20 млрд рублей, в консолидированный бюджет всех уровней — более 30 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе Смольного.