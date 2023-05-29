Показываем, как будет выглядеть станция метро «Театральная»

Начальная стоимость проекта объявлена в 1,5 млрд рублей. Согласно техническому заданию, станция «Театральная», а также «Горный институт» («Большой проспект») должны сдать к 2024 году. Однако выхода на поверхность у «Театральной» не будет до 2028 года.

У станции должны сделать два вестибюля один из которых — под площадью Мариинского театра (подземный), а второй — на месте дома быта на Лермонтовском проспекте.

Отмечается, что внутренний вид «Театральной» сделают в серо-голубых тонах, он будет напоминать интерьеры театральных подмостков.

«Арочные конструкции на платформе похожи на распахнутые театральные кулисы, на стенах изображены силуэты танцующих артистов балета, в дизайне подвесных люстр гармонично сочетаются стили классицизм и модерн», — говорится на сайте ОАО «Ленметрогипротранс».

В контракте сказано, что на станции будут проводить облицовку стен, установку зеркал и декоративных витрин, устройство полов и лестниц, подвесного потолка из композитных панелей. Также должны разместить 18 люстр. Все работы должны быть завершить к сентябрю 2024 года.