Проезд на электросамокатах по пешеходным улицам хотят запретить в России

Как пишут «Известия», авторы обращения указывают, что за последние три года количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ; это в том числе электросамокаты, сегвеи и моноколеса) увеличилось вдвое: с 430 в 2020 году до 941 в 2023-м. Якубовский отметил, что по статистике видно, что «внесенные изменения пока не работают».

В своей инициативе авторы документа предлагают снизить скорость прокатных самокатов до 15 км/ч. А запретить использовать электросамокаты на пешеходных улицах нужно потому, что такие улицы предназначены для прогулок, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов, добавил депутат.

В поддержку инициативы также выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В ведомстве считают, что предлагаемые изменения позволят существенно снизить число аварий с использованием СИМ. Кроме того, Бастрыкин ранее предлагал разработать меры возможной ответственности для сервисов аренды самокатов.

Один из участников рынка, кикшеринговый сервис Whoosh, считает, что повсеместное снижение скорости не повлияет на безопасность поездок.