В обновленном музее электротранспорта на Васильевском острове появится детский трамвай и блокадная экспозиция

Также в документации указывают место для размещения кафе, информационного центра (вместе с кинозалом), здания обучающего депо с мастерской, узкоколейной трамвайной линии в 600 метров, навеса для хранения подвижного состава. Отдельная экспозиция будет посвящена блокадному Ленинграду и трамвайно-троллейбусному управлению в годы войны.

А здания исторического депо (под литерами А, Б и В) входят в состав объекта культурного наследия «Василеостровский трамвайный парк». Так что в ТЗ указано: «Архитектурно-художественными решениями предусмотреть возможность приспособления исторического комплекса под современное использование с обязательным соблюдением требований государственной охраны объектов культурного наследия».

По согласованию с КГИОП в документации прописали демонтаж поздних пристроек, реставрацию фасадов с восстановлением исторического облика, воссоздание окон и дверей, реставрацию интерьеров.

Напомним, проект обновленного музея электротранспорта на Васильевском острове показали на прошлом Петербургском международном экономическом форуме. Этот проект может стать самым большим в мире.