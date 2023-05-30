В обновленном музее электротранспорта на Васильевском острове появится детский трамвай и блокадная экспозиция

Сейчас «Горэлектротранс» проводит конкурс на проектно-изыскательские работы по реконструкции корпусов Василеостровского трамвайного парка. В планах сохранить все три исторических депо, а также выставить экспозиционный транспорт и макеты кабин. Собираются создать детский трампарк с узкоколейкой, залы для мероприятий, кафе.
Официально изыскания необходимо провести для «реконструкции зданий литер Я, Ж, Е, З, Д, И (расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О. д. 77)» и для «приспособления для современного использования зданий литер А, Б, В». Начальная (максимальная) стоимость контракта оценивается в 240 млн рублей, работы планируют завершить к 25 декабря 2024 года.
В техзадании сказано, что общая площадь, для которого будут проводить изыскания, составляет 20 тысяч квадратных метров, из них 14 тысяч — это залы. Еще около 1 200 квадратных метров занимают архив, хранилище, мастерские, вспомогательные и технические помещения. Отдельно прописан зал на 260-1000 человек.
Также в документации указывают место для размещения кафе, информационного центра (вместе с кинозалом), здания обучающего депо с мастерской, узкоколейной трамвайной линии в 600 метров, навеса для хранения подвижного состава. Отдельная экспозиция будет посвящена блокадному Ленинграду и трамвайно-троллейбусному управлению в годы войны.
А здания исторического депо (под литерами А, Б и В) входят в состав объекта культурного наследия «Василеостровский трамвайный парк». Так что в ТЗ указано: «Архитектурно-художественными решениями предусмотреть возможность приспособления исторического комплекса под современное использование с обязательным соблюдением требований государственной охраны объектов культурного наследия».
По согласованию с КГИОП в документации прописали демонтаж поздних пристроек, реставрацию фасадов с восстановлением исторического облика, воссоздание окон и дверей, реставрацию интерьеров.
Напомним, проект обновленного музея электротранспорта на Васильевском острове показали на прошлом Петербургском международном экономическом форуме. Этот проект может стать самым большим в мире.
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