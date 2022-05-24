В Петербурге показали проект самого большого в мире Музея электротранспорта. Посмотрите, как он будет выглядеть

«Горэлектротранс» планирует реконструировать Музей городского электрического транспорта на Васильевском острове. Этот проект может стать самым большим в мире, пишет «Деловой Петербург».
Первый музей на базе старейшего в городе трамвайного парка №3 на Среднем проспекте, 77 появился еще в 1967 году. На сегодняшний день удалось собрать масштабную коллекцию не только трамвайных вагонов, но и троллейбусов.
В конкурсе на разработку концепции экспозиционно-выставочного комплекса победило архитектурное бюро «Студия 44». Оно, в частности, разрабатывало проект Центрального музея Октябрьской железной дороги рядом с Балтийским вокзалом. Проект обойдется в 15 млн рублей. Как рассказал ведущий архитектор студии Аркадий Федоров, они предполагают минимальные изменения, чтобы «сохранить первоначальный проект 1907 года строительства».
Основой проекта станут три депо, которые являются объектами культурного наследия. Предлагается сделать центральный проход через все три ангара. В проекте также предлагают оборудовать стеклянные навесы.
По территории парка будет курсировать экскурсионный ретромаршрут. Основной упор хотят сделать именно на музее, а не на общественные пространства и кафе. Входная группа будет включать в себя вестибюль, кассы, зону ожидания экскурсионных групп и сувенирные магазины. Встречать посетителей музея будет памятник трамваю Brush на крутящейся платформе.
«Если проект реализуют, он станет самым большим музеем электротранспорта в мире», — рассказал главный архитектор проекта Владимир Зенкевич. Планируется, что проект будет завершен к июню. Пока стороны обсуждают черновой вариант. Вероятно, финальную версию представят на ПМЭФ-2022.
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