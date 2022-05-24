В Петербурге показали проект самого большого в мире Музея электротранспорта. Посмотрите, как он будет выглядеть

Первый музей на базе старейшего в городе трамвайного парка №3 на Среднем проспекте, 77 появился еще в 1967 году. На сегодняшний день удалось собрать масштабную коллекцию не только трамвайных вагонов, но и троллейбусов.

В конкурсе на разработку концепции экспозиционно-выставочного комплекса победило архитектурное бюро «Студия 44». Оно, в частности, разрабатывало проект Центрального музея Октябрьской железной дороги рядом с Балтийским вокзалом. Проект обойдется в 15 млн рублей. Как рассказал ведущий архитектор студии Аркадий Федоров, они предполагают минимальные изменения, чтобы «сохранить первоначальный проект 1907 года строительства».

Основой проекта станут три депо, которые являются объектами культурного наследия. Предлагается сделать центральный проход через все три ангара. В проекте также предлагают оборудовать стеклянные навесы.