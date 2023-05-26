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Электросамокат взорвался под ногами мужчины во время движения по Васильевскому острову. Вот что известно о ситуации

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Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него обнаружили ожоги 20% тела.

Shutterstock.com

Инцидент произошел поздно ночью 26 мая у дома №16 по 13-й линии Васильевского острова. На видео, которое попало на камеру видеонаблюдения, видно, что по улице на самокате двигался 45-летний мужчина. В какой-то момент вспыхивает яркий свет под его ногами.

Пострадавший попытался убежать от того места, где взорвался электросамокат, одновременно пытаясь сбить огонь со штанин. Мужчина смог вызвать скорую помощь. Медики диагностировали у него серьезный ожог 20% тела. В шоковом состоянии пациента отправили в реанимацию.

Как пишет «Фонтанка», специалисты считают, что загореться мог «улучшенный» самокат. То есть в него вносились какие-либо изменения: увеличивали мощность батареи или еще как-то усовершенствовали заводскую модель. На самокатах шеринговых компания такое маловероятно — батарея там надежно изолирована.

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