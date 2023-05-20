В Пулково будут курсировать перронные электробусы

Сообщается, что Электробус сможет проезжать 80 км без подзарядки и вмещать в себя до 100 человек.Чиновник также отметил, что что в Пулково есть все условия для использования перронного электрического автобуса. «Перронный электробус «МАЗ» — это самая интересная новинка, из тех, что здесь представлены, в скором времени появится в аэропорту Петербурга, он электрический и это уникальное в целом для мира произведение», — рассказал Валентин Енокаев.

Автобусы модели «МАЗ-271» будут собираться в Беларуси. Перед полноценным переходом на «зеленый» вид транспорта, его будут год тестировать во всех климатических условиях. Если этот образец зарекомендует себя, департамент сможет увеличить количество данного транспорта в автопарке города. «Пулково активно запускает проекты, которые обеспечивают технологическую независимость аэропорта. Электробус – это экологичный и инновационный транспорт, который отвечает высоким стандартам качества нашей компании. Мы успешно реализуем программу импортозамещения в аэропорту», – отметил Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Петербург закупит 22 ретротрамвая «Стиляга». Они будут предназначены для маршрутов в центре города.