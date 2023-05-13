Петербург закупит 22 ретротрамвая «Стиляга»

По словам Горэлектротранса, эта партия с учётом предыдущего контракта на 54 стилизованных вагона полностью закроет потребность в подвижном составе для Трамвайного парка №3 на Петроградской стороне. От поставщика потребуется разработать трамваи с укороченной базой специально для малых радиусов путей. Первые два вагона поступят в город уже в ноябре, остальные 20 — во II квартале 2024 года.

Также, Горэлектротранс, закупит 14 односекционных вагонов. Их поставят с 2023 по 2024 год. Вагоны будут отличаться повышенной безопасностью за счёт оснащения комплексом активной помощи водителю, который с 2022 года устанавливается на всех новых петербургских трамваях. Их поставит предприятие «Роскосмоса».

Вестибюль станции метро «Театральная» построят до конца 2026 года. А саму станцию введут на два года раньше — до конца 2024 года. Такие же сроки установлены для еще трех новых точек петербургской подземки: «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская».