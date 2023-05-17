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Транспорт

В Петербурге хотят закрыть дворы в районах с платной парковкой

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Рабочая группа прорабатывает техническое задание для порядка установки шлагбаумов во дворах.

Shutterstock.com

Вопрос обсуждали на встрече рабочей группы ЗакСа при комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. По словам замглавы КИО Мария Мельникова, поставить шлагбаум жители смогут только при условии, что участок под домом является общедомовой собственностью. Однако многие у многих домов не провели межевание территории, а для установки шлагбаумов нужен проект.

«На совещании с участием вице-губернатора Кирилла Полякова прозвучала информация о том, что можно закрывать дворы и не закадастрированные. В федеральном законодательстве отмечено, что должен быть доступен проход через двор, а не проезд. Необходимо принять порядок, который позволит жителям согласовывать установку шлагбаума, оставив проход, который определяет закон, и перекрыв проезд», — предложила депутат Наталия Астахова.

Также прозвучало предложение, которое позволит закрывать дворы на основании решения собственников дома на общем собрании, пишет «Деловой Петербург».

Пока окончательного решения по вопросу не приняли. А по словам руководителя рабочей группы Алексея Цивилева к следующему заседанию, запланированного на июнь, участники группы должны проработать техническое задание для порядка установки шлагбаумов и после вынесут его на обсуждение.

Напомним, в Петроградском районе готовятся к запуску платной парковки. Уже сейчас дорожные службы начали наносить разметку, устанавливать знаки и паркоматы. С 1 июля зона платной парковки будет действовать на 141 улице.

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