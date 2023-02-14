В Петроградском районе готовятся к запуску платной парковки

«Информируем о начале работ по обустройству зоны платной парковки в Петроградском районе. К 1 июля там появятся: 80 паркоматов, свыше 1138 информационных табличек, синяя разметка вдоль улично-дорожной сети, новые дорожные знаки», — сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В ведомстве отметили, что к 1 июля зона платной парковки будет покрывать весь Петроградский район кроме Крестовского острова. Там она заработает с 1 ноября. Места для стоянки 10 тысяч автомобилей появятся на 141 улице, из них 900 мест будут предназначены для инвалидов.

Жители района традиционно смогут оформить льготные разрешения на парковку. Абонемент на год обойдется в 1 800 рублей. Он действует на весь район проживания, а не как было в Адмиралтейском по зонам. Подать документы на оформление льготы можно будет за два месяца до начала работы зоны платной парковки, а именно с 1 мая.

Напомним, до 1 марта комитет по транспорту собирает предложения по исключению частей дорог из адресного перечня платных парковок в Петербурге. Также можно порекомендовать комитету включить какие-то улицы в этот список.