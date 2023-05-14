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Транспорт

Арендой электросамокатов в Петербурге стали пользоваться в 2,5 раза чаще

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Интерес к кикшерингу вырос несмотря на на ужесточения правил дорожного движения для этого средства передвижения. К таким выводам пришли аналитики «Мегафон» исходя из данных о скачивании приложений для аренды.

foto_shabrova / Shutterstock.com

Петербург стал вторым городом, после Москвы, с самым большим числом пользователей аренды самокатов. В пятерку также вошли Екатеринбург, Самара и Нижний Новгород. Основная группа пользователей кикшеринга — молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Они составили больше половины (52%) от всех скачивающих приложения. Интересно, что по сравнению с прошлым годом более чем в два раза выросло число пользователей старше 50 лет.

В теплое время жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям.

Напомним, что этой весной вступили в действие новые пункты правил дорожного движения, которые касаются электросамокатов. Теперь для самокатчиков есть целый ряд ограничений. Более того, этот вид транспорта также попал и в экзамен на водительские права.

Электросамокаты теперь и в ПДД, и в экзамене на права. Что это значит? Для езды на них теперь нужно разрешение?

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