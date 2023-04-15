Участок КАД на севере Петербурга закроют на полгода

После окончания работ проезжая часть на вышеуказанном отрезке протяженностью 11 километров будет расширена до шести полос. До этого момента автомобильное движение перезапустят с внешнего на внутреннее кольцо КАД. «В период с 16 апреля по 15 октября 2023 года движение машин будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении», — уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией и ограждающие элементы.

Поминутную оплату стоянки на парковках Петербурга планируют вводить со второго часа. Однако как скоро заработает система, пока не ясно.