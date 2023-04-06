Поминутную оплату стоянки на парковках Петербурга планируют вводить со второго часа

На заседании рабочей группы обсуждали развитие единого городского парковочного пространства Петербурга. Спикер городского парламента Александр Бельский подтвердил, что запуск поминутной оплаты парковки все-таки готовится.

«Планируется введение поминутной тарификации. Сейчас водители платят 100 рублей за час парковки и не могут вернуть остаток, если автомобиль находился на парковке, например, 40 минут. Теперь такая возможность появится», — заверил он.

Замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что необходимо обеспечить свободные места на платной парковке, поэтому обсуждается введение поминутной оплаты со второго часа.

«Как только даем возможность поминутную оплату с первого часа, что происходит: 15 минут человек стоит бесплатно, дальше у него есть 10 минут по законодательству, чтобы уехать с парковки, оплачивает 5 минут — и полчаса машина занимает парковочное место», — сообщил Ваньчков.

Точных дат запуска поминутной платной парковки пока нет. Введут ли ее вместе с запуском новой большой зоны парковки на Петроградской стороне, также пока неизвестно. Отмечается, что Центр управления парковками заказал работы по развитию информационной системы и приложения для такой функции, система должна была заработать в марте, пишет «Деловой Петербург».