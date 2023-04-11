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Транспорт

В центре Петербурга заработал сервис аренды электровелосипедов

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В городе их будет около 1,5 тысяч штук. В «медленных» зонах они, как и электросамокаты» будут автоматически сбавлять скорость до разрешенных значений.

Shutterstock.com

Проект на улицах Петербурга запустила компания-оператор кикшеринга Whoosh, которая также занимается и арендой электросамокатов, сообщает ТАСС. В планах у компании запустить сервис в Подмосковье.

В Петербурге выведут около 1,5 тысяч электровелосипедов, в Подмосковье — 2,5 тыс. Они рассчитаны на дистанцию от 7 километров. К примеру, среднее расстояние для электросамоката — 3-5 километров.

Как уточнили в компании, велосипеды подключены к внутренней системе компании, которая автоматически сбавляет скорость в «медленных» зонах. Эта же система позволяет оставлять транспортные средства на виртуальных парковках. «Медленные» зоны, скоростные ограничения и запреты для электровелосипедов остаются теми же, что и для самокатов Whoosh.

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