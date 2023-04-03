Петербург закупит 116 «умных» трамваев

Аукцион на закупку низкопольного подвижного состава уже объявил ГУП «Горэлектротранс», сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Максимальная стоимость контракта оценивается в 16,5 млрд рублей. В документах прописаны разные модификации трамваев: трехсекционные (однокабинные и двухкабинные), двухсекционные и односекционные.

К документации также приложен производственный график, по которому стороны будут знать «ориентировочный план изготовления товара исходя из предполагаемых производственных мощностей». Так, 28 вагонов должны собрать в этом году, 49 — в 2024 году, 34 — в 2025, и 5 — в 2026 году.

Помимо этого, есть еще два аукциона на закупку другого общественного транспорта. В перовом аукционе прописана закупка 79 троллейбусов большого класса вместимости. Из них 2 должны приехать в ноябре 2023 года, 19 — в начале 2024, а оставшиеся — в 2025 году. Максимальная стоимость контракта — почти 3 млрд рублей. Во втором аукционе говорится о покупке 30 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они ожидаются осенью 2023 года, заявленная цена контракта — 1,2 млрд рублей.

В середине 2022 года появилась информация, что в Петербурге запускают инновационные трамваи с элементами автопилотирования — системами активной безопасности и контролем бодрствования. Выпуск транспорта на линию станет первым шагом к внедрению беспилотной системы управления, запланированной на ближайшие 10 лет.