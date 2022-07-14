В Петербурге запускают трамваи с элементами автопилотирования. И вот когда

На сегодняшний день комплекс активной помощи водителю включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, связанные между собой. В первую входят видеокамеры и радар-детектор с высокой чувствительностью, точностью восприятия и передачи информации, также система активной безопасности обладает самостоятельным правом осуществлять торможение в случае распознания препятствия.

Система контроля бодрствования, в свою очередь, включает видеокамеру, программное обеспечение и кнопку бдительности. Следя за водителем, система распознает отклонения и в таком случае подает соответствующий сигнал. Если водитель откликнулся на него, система отключается, если же нет — то включает режим служебного торможения.

По словам директора «Горэлектротранса» Дениса Минкина, инфраструктура для запуска трамваев с элементом автопилотирования «почти не нужна» — необходима «скорее психологическая готовность, ко всем инновациям общество привыкает постепенно». «Эта готовность, прежде всего, нужна для водителей, поскольку он едет и не знает, сработает ли эта система активной безопасности или нет, насколько ей можно доверять», — отметил Минкин.