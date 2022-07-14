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В Петербурге запускают трамваи с элементами автопилотирования. И вот когда

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В Петербурге запускают инновационные трамваи с элементами автопилотирования — системами активной безопасности и контролем бодрствования. Выпуск транспорта на линию станет первым шагом к внедрению беспилотной системы управления, запланированной на ближайшие 10 лет. 

IgorMarch / Shutterstock.com

На сегодняшний день комплекс активной помощи водителю включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, связанные между собой. В первую входят видеокамеры и радар-детектор с высокой чувствительностью, точностью восприятия и передачи информации, также система активной безопасности обладает самостоятельным правом осуществлять торможение в случае распознания препятствия.

Система контроля бодрствования, в свою очередь, включает видеокамеру, программное обеспечение и кнопку бдительности. Следя за водителем, система распознает отклонения и в таком случае подает соответствующий сигнал. Если водитель откликнулся на него, система отключается, если же нет — то включает режим служебного торможения.

По словам директора «Горэлектротранса» Дениса Минкина, инфраструктура для запуска трамваев с элементом автопилотирования «почти не нужна» — необходима «скорее психологическая готовность, ко всем инновациям общество привыкает постепенно». «Эта готовность, прежде всего, нужна для водителей, поскольку он едет и не знает, сработает ли эта система активной безопасности или нет, насколько ей можно доверять», — отметил Минкин.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Трамваи уже готовы к обновлению: система построена на основе искусственного интеллекта, поэтому до полного внедрения должна пройти соответствующую обкатку. Планируется, что инновационные трамваи выйдут на линию уже через неделю — это станет первым шагом к внедрению беспилотной системы управления в ближайшие 10 лет.

Денис Минкин

Об обновлении транспорта в Петербурге, цитата по ТАСС:

Для начала ее [систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя] нужно научить работать, загрузить приложения, обеспечить интерфейс. Трамвай сейчас, проезжая по местности, запоминает маршрут с учетом остановок, светофоров и пешеходных переходов. Благодаря этому в дальнейшем сможет минимизировать число ошибок водителя. В пределах пяти лет будет техническая готовность к автопилотированию для трамваев, фактическая для вагонов метро есть уже сейчас, поскольку нет трафика и препятствий на рельсах. Еще около пяти лет может уйти на юридические вопросы. В пределах 10 лет поедут андроиды. Сначала их внедрят в метро, потом в ж/д транспорте и затем в трамваях.

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