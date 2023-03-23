Пулково ждет расширение за полмиллиарда рублей

Из материалов на портале госзакупок сказано, что подрядчик должен построить с южной стороны к аэропорту новую посадочную галерею. Ее длина будет составлять почти 300 метров. Также необходимо добавить семь контактных и шесть автобусных гейтов.

Помимо зоны ожидания вылета и зоны прилета в новой посадочной галерее разместят бизнес-зал и зал для официальных лиц и делегаций. В южной галерее планируют установить пограничный контроль на вылет и прилет для пассажиров ЕАЭС. Кроме того, в конкурсной документации говорится, что нужно построить новые и реконструировать существующие перроны и места для техобслуживания воздушных судов. Все работы должны завершить в 2028 году.

«Строительство — не профильный для компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" вид деятельности. Разумным решением является привлечение профессионального участника рынка для детального контроля качества работ, ежедневного мониторинга технических решений», — сообщили «Деловому Петербургу» в ВВСС.

Напомним, Смольный дал старт второй очереди проекта развития аэропорта Пулково в начале февраля 2023 года. В соглашении с управляющей компанией аэровокзала «Воздушные ворота Северной столицы» прописано создание новой и реконструкцию существующей аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры. Это допсоглашение рассчитано до 2060 (!) года.

Петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов», стало известно в декабре 2021 года. Власти рассматривают возможность сноса терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.