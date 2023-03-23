Пулково ждет расширение за полмиллиарда рублей

«Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) запустили конкурс по выбору технического заказчика проекта на строительство новой посадочной галереи. Максимальная стоимость контракта составляет почти 592 млн рублей.
Из материалов на портале госзакупок сказано, что подрядчик должен построить с южной стороны к аэропорту новую посадочную галерею. Ее длина будет составлять почти 300 метров. Также необходимо добавить семь контактных и шесть автобусных гейтов.
Помимо зоны ожидания вылета и зоны прилета в новой посадочной галерее разместят бизнес-зал и зал для официальных лиц и делегаций. В южной галерее планируют установить пограничный контроль на вылет и прилет для пассажиров ЕАЭС. Кроме того, в конкурсной документации говорится, что нужно построить новые и реконструировать существующие перроны и места для техобслуживания воздушных судов. Все работы должны завершить в 2028 году.
«Строительство — не профильный для компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" вид деятельности. Разумным решением является привлечение профессионального участника рынка для детального контроля качества работ, ежедневного мониторинга технических решений», — сообщили «Деловому Петербургу» в ВВСС.
Напомним, Смольный дал старт второй очереди проекта развития аэропорта Пулково в начале февраля 2023 года. В соглашении с управляющей компанией аэровокзала «Воздушные ворота Северной столицы» прописано создание новой и реконструкцию существующей аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры. Это допсоглашение рассчитано до 2060 (!) года.
Петербургский аэропорт «Пулково» может лишиться «пяти стаканов», стало известно в декабре 2021 года. Власти рассматривают возможность сноса терминала-1, возведенного в 1960-х годах, ради строительства современного здания. Как считают в Смольном, с функциональной точки зрения сохранить представителя позднего модернизма практически невозможно.
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