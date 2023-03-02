Новая схема линий метро появится в Петербурге

Ветку пригородных поездов РЖД добавили на схему впервые. Она соединяет Витебский вокзал и Павловск, а движение составов связано с городской подземкой тактовым движением.

В утренние и вечерние часы пик, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00, электрички по маршруту «Витебский вокзал — Павловск» курсируют с 10-минутным интервалом. В предпиковое время, каждые 15 минут из Павловска с 6:00 до 7:00, а из Петербурга с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.

В планах у городской администрации сделать пересадку из метро в наземную электричку и обратно без покупки дополнительного билета, как это действует на МЦК в Москве, сказал «Невским новостям» собеседник, близкий к транспортному блоку Смольного.