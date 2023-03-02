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Транспорт

Новая схема линий метро появится в Петербурге

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Уже сейчас работники подземки постепенно меняют старую схему на новую во всех вагонах метро, а также на станциях. Но действовать она начнет с 4 марта, года на ремонт уйдет «Ладожская». Теперь на схеме появятся не только станции метрополитена, но и линия наземных электропоездов РЖД.

Shutterstock.com

Ветку пригородных поездов РЖД добавили на схему впервые. Она соединяет Витебский вокзал и Павловск, а движение составов связано с городской подземкой тактовым движением.

В утренние и вечерние часы пик, с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00, электрички по маршруту «Витебский вокзал — Павловск» курсируют с 10-минутным интервалом. В предпиковое время, каждые 15 минут из Павловска с 6:00 до 7:00, а из Петербурга с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.

В планах у городской администрации сделать пересадку из метро в наземную электричку и обратно без покупки дополнительного билета, как это действует на МЦК в Москве, сказал «Невским новостям» собеседник, близкий к транспортному блоку Смольного.

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