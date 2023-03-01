Когда (и сколько) станции в Петербурге закроют на ремонт и реконструкцию? Рассказали в метрополитене

Об этом рассказал глава метрополитена Евгений Козин. Он напомнил, что совсем скоро на ремонт закроют «Ладожскую», работы продляться до 2024 года. А «Чернышевскую», которая сейчас на реконструкции, пообещали открыть в апреле-мае того же года.

Козин также подчеркнул, что у метрополитена большие планы по реконструкции семи станций. Сначала идет «Фрунзенская», по ней уже сделали проектную документацию. Заключение должны получить уже этим летом, но есть вероятность, что сроки начала работ скорректируют.

Далее в графике стоит реконструкция станций «Парк Победы» в 2024-2025 годах и станции «Электросила» — в 2027-м. А капремонт собираются проводить на «Удельной». Работы планируют начать в начале 2024 года, а закрыта станция будет около 11 месяцев.

Затем приведут в порядок «Озерки» — с 31 января 2025 года до января 2026-го. После будут закрывать на 11 месяцев: в 2026 году — «Технологический институт-2», а в 2027 году — выход с «Площади Ленина» на Боткинскую.