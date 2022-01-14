На градостроительном совете представили новый проект станции метро «Фрунзенская». Показываем новую концепцию

На заседании градостроительного совета Петербурга представили новую концепцию перестройки станции метро «Фрунзенская». Принципиально облик здания не сильно изменился.
Согласно материалам проекта ООО «Архитектурное бюро А.С.+», на станции метро «Фрунзенская» также останется диспетчерский центр, а здание будет состоять из семи этажей, два из которых будут располагаться под землей.
Серьезных конструкторских изменений в новом проекте не представили. Исправили фасадные решения на парадной части: убрали пристройку по бокам от входа. А на заднем фасаде переместили расположение окон и сделали полноценную дугу без переходов.
Напомним, в сентябре 2021 года представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская». В середине 2022 года в Петербурге планируют начать работу над ней. Вместо небольшого вестибюля, на месте входа в метро появится новый пятиэтажный комплекс площадью более 61 тысячи квадратных метров, в котором планируют расположить также Единый диспетчерский центр метрополитена.
Ранее на месте станции «Фрунзенская» хотели построить «паукообразное» здание единого мониторингового центра общественного транспорта. Проект подготовила компания ГУП «Петербургский метрополитен».
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