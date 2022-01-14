На градостроительном совете представили новый проект станции метро «Фрунзенская». Показываем новую концепцию

Согласно материалам проекта ООО «Архитектурное бюро А.С.+», на станции метро «Фрунзенская» также останется диспетчерский центр, а здание будет состоять из семи этажей, два из которых будут располагаться под землей.

Серьезных конструкторских изменений в новом проекте не представили. Исправили фасадные решения на парадной части: убрали пристройку по бокам от входа. А на заднем фасаде переместили расположение окон и сделали полноценную дугу без переходов.

Напомним, в сентябре 2021 года представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская». В середине 2022 года в Петербурге планируют начать работу над ней. Вместо небольшого вестибюля, на месте входа в метро появится новый пятиэтажный комплекс площадью более 61 тысячи квадратных метров, в котором планируют расположить также Единый диспетчерский центр метрополитена.

Ранее на месте станции «Фрунзенская» хотели построить «паукообразное» здание единого мониторингового центра общественного транспорта. Проект подготовила компания ГУП «Петербургский метрополитен».