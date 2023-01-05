В Смольном рассказали о ходе строительства «коричневой» линии метро

В прошлом году были уложены 2500 колец бетонной обделки, а также завершена механизированная проходка за «Юго-Западной» для перспективного развития линии в сторону будущей станции «Брестская». «На завершающий этап вышла проходка наклонного хода станции «Путиловская»: смонтировано 108 колец чугунной обделки. Закончена проходка боковых станционных тоннелей. В 2023 на станции «Юго-Западная» приступим к монтажу внутренних конструкций, начнём отделочные работы, приступим к сооружению вестибюля и шестиэтажного наземного инженерного корпуса», — сказано в отчете в Telegram-канале вице-губернатора.

В этом году на «Путиловской» завершат проходку наклонного хода и монтаж основных внутренних конструкций. Также будет дан старт строительству вестибюля.

Смольный назвал дату начала строительства новых станций метро на зеленой ветке. Продлевать линию от «Беговой» через «Туристскую» до «Планерной» начнут во II квартале 2023 года. Предположительно, речь об апреле-мае.