Смольный назвал дату начала строительства новых станций метро на зеленой ветке

Такие сроки начала работ прописаны в обновленном производственном плане. Изначально строительство хотели начать на несколько месяцев раньше, но планам помешало отсутствие запчастей к проходческому щиту «Надежда».

Обе станции метро должны запустить к 2026 году. Это будет первый участок подземки, который «Метрострой Северной столицы» будет строить с нуля.

Компания до этого занималась достраиванием тех участков, которые уже в значительной степени возвели «старым «Метростроем», а еще приступили к реконструкции станции «Чернышевская».

Напомним, в конце октября 2025 года Смольный утвердил проект планировки продолжения зеленой ветки метро до «Зоопарка» («Планерной»). Протяженность участка зеленой ветки между станциями «Беговая» и «Планерная» («Зоопарк») составит 4,6 километра, пропускная способность — 40 пар поездов в час. Сама «Планерная» может стать пересадочной, с нее можно будет перейти на станцию «Шуваловский проспект» фиолетовой ветки метро.