18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Смольный назвал дату начала строительства новых станций метро на зеленой ветке

Поделиться:

Продлевать линию от «Беговой» через «Туристскую» до «Планерной» начнут во II квартале 2023 года. Предположительно, речь об апреле-мае.

Pimen / Shutterstock.com

Такие сроки начала работ прописаны в обновленном производственном плане. Изначально строительство хотели начать на несколько месяцев раньше, но планам помешало отсутствие запчастей к проходческому щиту «Надежда».

Обе станции метро должны запустить к 2026 году. Это будет первый участок подземки, который «Метрострой Северной столицы» будет строить с нуля.

Компания до этого занималась достраиванием тех участков, которые уже в значительной степени возвели «старым «Метростроем», а еще приступили к реконструкции станции «Чернышевская».

Напомним, в конце октября 2025 года Смольный утвердил проект планировки продолжения зеленой ветки метро до «Зоопарка» («Планерной»). Протяженность участка зеленой ветки между станциями «Беговая» и «Планерная» («Зоопарк») составит 4,6 километра, пропускная способность — 40 пар поездов в час. Сама «Планерная» может стать пересадочной, с нее можно будет перейти на станцию «Шуваловский проспект» фиолетовой ветки метро.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: