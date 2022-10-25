Смольный утвердил проект планировки продолжения «зеленой» ветки метро до «Зоопарка» («Планерной»)

Отмечается также, что в схеме развития метрополитена на указанном участке есть еще одна станция — «Туристская» (она же «Богатырская»). В постановлении власти согласовали расположение тоннелей и надземных сооружений метрополитена, в том числе и вестибюли.

В ближайшее время планируется приступить к подготовительным работам по переносу коммуникаций и инженерных сетей, что обычно требуется при строительстве крупных объектов. Добавляется, что сама «Планерная» станет пересадочной, с нее можно будет перейти на станцию «Шуваловский проспект» пятой «фиолетовой» ветки метро. Сейчас у «зеленой» и «фиолетовой» веток нет пересекающей станции, из-за этого пассажирам приходится делать по две пересадки.

Напомним, в начале июля 2022 года в Петербурге одобрили строительство новой станции метро «Зоопарк». Положительное заключение выдала Главгосэкспертиза.