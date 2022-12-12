В Смольном назвали условия для строительства нового терминала аэропорта «Пулково»

инфраструктуры действительно становится актуальным. Это порядка 18-20 млн пассажиров в год. Планирование строительства нового терминала Пулково активно велось еще в доковидный период. В настоящее время эта работа продолжается. Сейчас в аэропорту существует внутренний резерв по объемам пассажиропотока, действующая очередь вполне справляется с приемом пассажиров», — сообщил Львов «Деловому Петербургу».

Он также подчеркнул, что нельзя делать большой задел по инфраструктуре, если нет положительных прогнозов по пассажиропотоку.

«Иначе построенные объекты не будут приносить оператору тех доходов, которые он инвестировал в строительство. А комфортность терминала при обслуживании текущего потока пассажиров при этом может снизиться. Как бы грубо ни звучало, прежде чем деньги потратить, нужно четко понимать, как они будут возвращаться», — добавил чиновник.

Напомним, летом прошлого года власти Петербурга заключили соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». Документ подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. На новый терминал потратят более 40 миллиардов рублей.