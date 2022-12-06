Смольный не смог выбрать подрядчика для капремонта станции метро «Ладожская»

Отмечается, что в конкурсе участвовал только один претендент. Предложение компании признали не соответствующим требованиям. В нем участник тендера повторил цифры, указанные в техническом задании.

Конкурс с начальной ценой 2,35 млрд рублей объявили в ноябре. Теперь станцию собираются закрыть на ремонт в начале 2023 года, хотя раньше говорилось о 2022-м. И все из-за трамвайных путей, которые не успели привести в надлежащее состояние.

«Состояние трамвайных путей неудовлетворительное — не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади», — сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

На самой станции метро «Ладожская» планируют отремонтировать наземный вестибюль, наклонный ход, фасад здания, а также благоустроить территорию.